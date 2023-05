जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

दारुच्या (Drunk) नशेत आलेले देाघ एकमेकांना शिवीगाळ (abuse) करीत असल्याने शेजारी राहणार्‍यांना विवाहितेने अशा लोकांना याठिकाणी थांबु देत नका जाऊ असे बोलल्याचा राग (Anger for talking) आल्याने विवाहितेच्या (Married) डोक्यात लाकडी दांडुका (wooden stick in the head) टाकून तिला गंभीर जखमी (wounded) केल्याची घटना शनिवारी सकाळच्या सुमारास हरिविठ्ठल नगरात घडली.