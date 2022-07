धरणगावनंतर जळगाव तालुक्यातही शिवसेनेला खिंडार

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

माजी पालकमंत्री आमदार गुलाबराव पाटील (Former Guardian Minister MLA Gulabrao Patil) यांच्या समर्थनार्थ (support) जिल्ह्यातील पदाधिकार्‍यांचे राजीनामा सत्र (Resignation Session of Officers) सुरू झाले आहे. धरणगाव पाठोपाठ रविवारी जळगाव तालुक्यातील पदाधिकार्‍यांनीही हाच कित्ता गिरवत गुलाबराव पाटील यांच्या पाठीशी राहण्याचा खंबीर निर्धार केला आहे. तालुक्यातील 60 पेक्षा जास्त पदाधिकार्‍यांनी आपापल्या पदांचे राजीनामे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विष्णू भंगाळे (District Chief of Shiv Sena Vishnu Bhangale) यांना सुपुर्द करून शिंदे गटात सहभागी (Participating in the Shinde group) होण्याचे जाहीर केले आहे. यात जिल्हा परिषद गट स्तरीय, पंचायत समिती गण स्तरीय तसेच विविध लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे.