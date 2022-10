मुक्ताईनगर Muktainagar

विकास कामांमुळे (Due to development works) तुम्ही आतापर्यंत नाथाभाऊ (Nathabhau supported) यांना साथ दिली तशीच साथ (Stay the same) कायम राहू द्या व जास्तीत जास्त संख्येने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP Congress) सभासद व्हा (Become a member) , असे आवाहन अ‍ॅड. रोहिणी खडसे(Adv. Rohini Khadse) यांनी रावेर तालुक्यातील ग्रामस्थांसमवेत संवाद (Communication with villagers) साधतांना केले.