दुध संघावर खडसे विरोधकांचे प्रशासक मंडळ नियुक्त

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

येथील जळगाव जिल्हा सहकारी दुध उत्पादक संघाच्या (Jalgaon District Cooperative Milk Producers Union) संचालक मंडळाचा (Board of Directors) कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने तसेच दुध संघाबाबत बर्‍याच तक्रारी (Complaints) असल्याकारणाने संचालक मंडळ बरखास्त (Dismissal of the Board of Directors) करण्याचे आदेश दुग्ध विकास व्यवसाय विभागाच्या उपसचिवांनी (Deputy Secretary of Dairy Development Business Department) दिले आहेत. दुध संघावर 11 जणांचे प्रशासक मंडळ नियुक्त (Board of Directors appointed) करण्यात आले असून यात आमदारांसह त्यांच्या स्विय्य सहायकांचाही समावेश आहे.