गणेश विसर्जनासाठी प्रशासन सज्ज

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

यंदा गणेशोत्सवावर (Ganeshotsav) कोणतेही बंधन नसल्याने (no restrictions) गणेश भक्तांसह (Ganesha devotees) भाविकांकडून गणेशोत्सव चैतन्यमय वातावरणात उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे. आता आपल्या लाडक्या बाप्पाला (Beloved Bappa) निरोप (say goodbye) देण्यासाठी गणेश भक्तांसह मनपा, पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन (Municipality, Police Administration and District Administration) देखील पूर्णपणे सज्ज (got ready) झाले असून त्यादृष्टीने महापालिका प्रशासनाकडून विसर्जनासाठी मेहरुण तलावावर (Mehrun Lake) तयारी पूर्ण (Preparation complete) झालेली आहे.