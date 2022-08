बंडखोरांना प्रत्युत्तर देण्यासाठीच आदित्य ठाकरेंचा दौरा यशस्वी करणार

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शिवसेनेशी (Shiv Sena) ज्या आमदारांनी गद्दारी (Betrayal by MLAs) केली आहे, त्या आमदारांच्या गद्दारीचा समाचार (News of betrayal) घेण्यासाठी आणि बंडखोरांना प्रत्युत्तर (Reply to Rebels) देण्यासाठीच युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे (Yuva Sena chief Aditya Thackeray) यांचा जिल्हा दौरा (District Tour) यशस्वी करण्याचा निर्धार आज झालेल्या बैठकीत पदाधिकार्‍यांनी व्यक्त केला.