डॅमेज-कंट्रोलसाठी आदित्य ठाकरे मंगळवारी जिल्ह्यात

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांच्यासह शिवसेनेचे (Shiv Sena) 40 आणि 10 अपक्ष आमदारांसह (MLAs) एकूण 50 आमदार फुटीनंतर जळगाव जिल्ह्यात देखील त्याचे पडसाद उमटले आहेत. आता शिवसेना डॅमेजकंट्रोलसाठी (Damage control) शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) हे स्वत: मैदानात उतरले असून दि. 9 ऑगस्ट रोजी ते खान्देशसह जळगाव जिल्ह्यात (Will come to Jalgaon district) येणार आहे. त्यादृष्टीने शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख यांच्यासह शिवसेना पदाधिकार्‍यांकडून रविवारी जिल्हास्तर बैठकीची तयारी सुरु आहे.