Photos # मुक्ताईच्या नगरीत आदिशक्ती मुक्ताईच्या पालखीचे जल्लोषात स्वागत

मुक्ताईनगर Muktainagar

महाराष्ट्रातील मानाचा आषाढी वारी (Ashadhi Vari) संत मुक्ताबाई पालखी सोहळा (Sant Muktabai Palkhi ceremony) विठूरायाचे दर्शन घेवून 61दिवसाचा 1400 कीमी पायी प्रवास करित स्वगृही आगमन (Home coming) झाले. त्यानिमित्ताने दि.१ ऑगस्ट रोजी पालखी सोहळ्याचे आगमन स्वागत (welcome) प्रसंगी भव्य वारकरी सांप्रदायिक दिंडी स्पर्धेच्या ()Varkari Communal Dindi Competition उत्साहात तसेच टाळ, मृदुंगाचा गजर ,नाम घोष चिंतनाने अवघे मुक्ताईनगर न्हाऊन निघाले होते. पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ व आगमन सोहळा स्वागत समितीचे वतीने शहरात आकर्षक सजावट भगवे ध्वज, केळीचे खांब लावून मिरवणूक मार्गावर चैतन्यदायी सजावट (Lively decorations along the procession route) करून तसेच श्री स्वामी समर्थ सेवेकरी परिवारातर्फे पूर्ण मार्गावर रांगोळ्या काढून अद्भुतपर्व स्वागत करण्यात आले. न भूतो न भविष्यति असा सोहळा येथे पार पडला.