अधिवेशनात मनपाच्या गाळ्यांची लक्षवेधी

काय म्हणाले विरोधी पक्षनेते

जळगाव महानगरपालिकेच्या मुदत संपलेल्या गाळ्यांच्या नूतनीकरणाला उच्च न्यायालयाने (High Court) नकार दिला होता. त्यामुळे या प्रश्नावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तरतुदी बदलल्याने आणखी गाळेधारकांच्या अडचणी (Difficulties) वाढल्या. त्यावेळी 0.2 वरुन 0.8 वर दर केल्यामुळे तो निर्णय चुकला आहे. त्यामुळे 0.1 किंवा 0.2 ने आकारणी करावी. सरकार जो निर्णय घेईल तो आम्हाला मान्य आहे. यासंदर्भात जुन्या पध्दतीने नूतनीकरण (Renew the old way) करुन द्या आणि जेव्हा निर्णय होईल, तेव्हा आम्ही नव्याने पैसे भरु. असे गाळेधारकांकडून हमीपत्र (paying a guarantee) घेवून नूतनीकरण करुन द्या. आणि तोपर्यंत निर्णय स्थगित करा. अशी मागणी राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Leader of Opposition Devendra Fadnavis) यांनी करुन सभागृहाचे लक्ष वेधले.