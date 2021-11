रस्त्यांच्या कामात कुचराई केल्यास कारवाई!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी-

रस्ते (road) हे रक्त वाहिन्यांप्रमाणेच (Like blood vessels) अतिशय महत्वाचे (Important) असतात. याचा दळणवळणाला तर लाभ होतोच पण शेतकर्‍यांनाही याचा फायदा होत असतो. जिल्ह्याच्या विकासासाठी (development of the district) रस्त्यांचा विकास परिणामकारक असल्यामुळे मतदारसंघातील रस्त्यांचे मजबुतीकरण, डांबरीकरण आणि काँक्रिटीकरणाला आपले प्राधान्य असल्याचे प्रतिपादन ना. गुलाबराव पाटील ( Minister Gulabrao Patil) यांनी केले.

रस्ते कामांचा उत्तम दर्जा राखण्यासाठी अधिकारी व ठेकेदार यांच्यात समन्वय महत्वाचा असून कुणी कामात कुचराई केल्याचे आढळून आल्यास कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देखील पालकमंत्र्यांनी दिला. तालुक्यातील आसोदा, ममुराबाद, विदगाव आणि नांद्रा या गावांमध्ये विविध विकासकामांचे भूमिपुजन केल्यानंतर आयोजीत कार्यक्रमात ते बोलत होते.