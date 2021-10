जिल्हा बँक निवडणुकीत सत्तेचा दुरुपयोग

जळगाव- jalgaon

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत (District Bank Election) भाजपच्या (BJP) उमेदवारांच्या अर्जावर (Objections to the application) हरकती घेण्यात आल्या. त्या हरकतींवर कायदेशीररित्या उत्तर देवूनही अर्ज बाद (After application) करण्यात आले. त्यामुळे या निवडणूकीत सत्तेचा दुरुपयोग (Abuse of power) करुन स्वार्थापोटी महाविकास आघाडीने घात केल्याचा आरोप भाजपच्या (BJP) पदाधिकार्‍यांनी पत्रकार परिषदेत (press conference) केला.