अबब... आज जळगावकर पचवणार एक लाख लिटर अतिरिक्त दूध

भूषण श्रीखंडे

जळगाव jalgaon ।

शहरासह जिल्हाभरात कोजागरी पौर्णिमेला (Kojagari Purnima) मोठ्या प्रमाणात दुधाची मागणी (demand for milk) असते. त्यामुळे दुधाचा तुटवडा होवू नये यासाठी जिल्हा दुध संघातर्फे (District Milk Unions) अतिरिक्त एक लाख लिटर (additional one lakh liters of milk) खरेदी (Purchase) केले आहे. त्यामुळे तिन लाख लिटर दुधाचे वितरण दुध संघातर्फे कोजागरीला केले जाणार आहे अशी माहिती संघाचे कार्यकारी संचालक मनोज लिमये ( Executive Director Manoj Limaye) यांनी दिली.