जिल्ह्यातील पाच खोक्या आमदारांना आम आदमी पार्टीच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षांनी दिला हा इशारा

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, (Zilla Parishad, Panchayat Samiti) नगरपालिका, महापालिकेच्या निवडणुका (Municipality, Municipal Corporation elections) आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) स्वबळावर लढविणार (Will fight own) असून जिल्ह्यातील पाच खोक्या आमदारांना (Five boxes to MLAs) जागा दाखवू, असा इशारा (warning) आम आदमी पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष (Maharashtra State President of Aam Aadmi Party) रंगाअण्णा राचुरे यांनी मंगळवारी सरदार वल्लभभाई पटेल सभागृहात शिवसेनेतून फुटलेल्या एकही आमदाराचे नाव न घेता दिला.