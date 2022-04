वाहन घरावर धडकून युवकाचा मृत्यू

मिळालेल्या माहितीनुसार, आयशर क्र. एमएच. 46 एएफ 5554 च्या चालक कलीम सलिम कुरेशी (Driver Kalim Salim Qureshi) (रा. सावदा) याने मद्यधुंद अवस्थेत (Under the influence of alcohol) भरधाव वेगाने वाहन चालवत (Driving) येथील आंबेडकर नगरातील एका घराला धडक (hit a house) दिली. यावेळी घरात आंघोळ करीत असलेल्या सम्राट उर्फ गोलू दादाराव इंगळे(वय 21 रा. आंबेडकर नगर) याचा जागीच मृत्यू झाला तर निलेश दादाराव इंगळे हे जखमी झाले आहे.

दरम्यान, आयशर चालकाने शहरातील तहसील कार्यालयासमोर (Tehsil Office) एका दुचाकी वाहनाला ही धडक दिली होती. त्यानंतर यावल रोडवरील साईजीवन सुपर शॉप समोरील विजेच्या खांबालाही (hit the power pole) धडक दिली. त्यानंतर ही वाहन भरधाव पळवत आंबेडकर नगरातील रस्त्यालगत असलेल्या घरावर धडकला.

घरावर आयशर धडकून झालेल्या अपघातात (accident) सम्राट याचा मृत्यू झाल्याने नागरिक (angry citizens) चांगलेच संतप्त झाले होते. यावेळी नागरिकांनी आयशर चालकाला चांगलाच चोप दिला. घटनेनी माहिती मिळताच शहर पोलिसांनी (police) घटनास्थळी धाव घेत आरोपी आयशर चालकाला (Eicher driver) ताब्यात (arrested) घेतले.

घटनेची माहिती मिळताच, रिपाइंचे रमेश मकासरे, रिपाइं जिल्हाध्यक्ष राजू सूर्यवंशी, माजी नगरसेवक जगन सोनवणे, डॉ. आंबेडकर जयंती उत्सव समितीचे शरद सोनवणे, पप्पू सुरडकर, भिमज्योत शेजवळ, माजी नगरसेवक अमोल इंगळे, सुनील राखुंडे यांच्यासह पदाधिकार्‍यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तसेच संतप्त जमावाचे म्हणणे ऐकून त्यांना शांत केले.

याबाबत शहर पोलिसात नीलेश दादाराव इंगळे यांच्या फिर्यादीवरुन आयशर चालक कलिम सलीम कुरेशी याच्या विरद्ध गु.र.नं. 48/22, भा.दं.वि. 304 अ, 279, 337, 429, एम.व्ही.ए. 184 प्रमाणे गुन्हा दाखल करुन आरोपी चालकास अटक करण्यात आली. तपास एएसआय संजय कंखरे करीत आहे.