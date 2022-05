जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

कानात हेडफोन (wearing headphones) लावून रेल्वेरुळ (crossing the railway line) ओलांडणार्‍या तरुणीला (young woman) धावत्या रेल्वेचा धक्का (train collision) लागला. यात स्नेहल वैभव उज्जैनकर (वय-19, रा. धनाजीकाळे नगर) या तरुणीचा जागीच मृत्यू (Death on the spot) झाल्याची घटना सोमवारी शिवाजी नगर जवळ घडली. याप्रकरणी लोहमार्ग पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.