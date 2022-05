मित्रांसोबत पोहण्यासाठी गेलेल्या तरुणाचा तलावात बुडून मृत्यू

शहरातील अयोध्यानगरात हर्षल हा आई वडीलांसह वास्तव्यास आहे. त्याचे वडील एका खासगी कंपनीत नोकरी करुन कुटुंबाचा उदनिर्वाह करतात. तर हर्षल हा शहरातील काशीबाई कोल्हे शाळेत इयत्ता दहावीचे शिक्षण घेत होता. आज दुपारी वडील कामावर गेले असता हर्षल हा देखील मित्रांसोबत (friends) बाहेर निघून गेला. दरम्यान, दुपारी चार वाजेच्या सुमारास हर्षला काही मित्रांसोबत मेहरुण तलावात ((swim in Mehrun Lak)) पोहण्यासाठी गेला होता. तलावात उतरताच त्याचा पाण्यातील खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने त्याचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू (Death) झाला.

हटकल्यानंतरही उतरला पाण्यात

मेहरुण तलाव परिसरात काही तरुण बसलेले होते. त्यांनी हर्षल याला तुला पोहता येते का अशी विचारणा केली. त्यावर हर्षलने पोहता येत नसल्याचे (Not being able to swim) सांगितल्यानंतर हर्षल हा तरी देखील पाण्यात उतरला. परंतु त्याचा पाण्यातील खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने त्याचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला.

दोघांनी उडी घेत काढले बाहेर

हर्षल हा बुडत असल्याचे समजताच त्याच्या मित्रांनी आरडाओरड करण्यास सुरुवात केली. यावर त्याठिकाणाहून जाणार्‍या दोन पट्टीच्या पोहणार्‍यांनी (strip swimmers) पाण्यात उडी घेवून त्याचा वाचविण्याचा प्रयत्न (Trying to save) केला. परंतु तो पर्यंत हर्षलच्या नाकातोंडात पाणी गेल्याने त्याची प्राणज्योत मालवली होती. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक दिपक जगदाळे, पो.कॉ. साईनाथ मुंढे, संदिप धनगर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली व मृतदेह जिल्हा शासकीय रूग्णालयात रवाना केला.

एकुलता एक मुलगा गेल्या आई वडीलांचा आक्रोश

हर्षल बुडाल्याची माहिती मिळताच त्याच्या आई वडीलांनी जिल्हा रुग्णालयात धाव घेतली. यावेळी हर्षलचा मृतदेह बघताच त्याच्या आई वडीलांनी हृदयपिळवून टाकणारा आक्रोश केला. दरम्यान, हर्षल हा एकुलता एक मुलगा होता. त्याचे वडील त्याला तलावात पोहण्यासाठी जाण्यास मज्जाव करीत होते. परंतु तरी देखील हर्षल हा पोण्यासाठी गेला आणि काळाने त्याच्यावर घाला घातला असल्याचे त्याचे वडील सांगत होते.