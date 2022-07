पाय घसरून नदीत पडलेला तरुण बेपत्ता

जळगाव- jalgaon

कामावरून घरी जात (Going home from work) असलेल्या तरुणाचा (young man) पाय घसरून (Slipped feet) गिरणा नदीत बुडाल्याची (Drowned in Girna river) घटना मंगळवारी सायंकाळच्या सुमारास घडली. दरम्यान त्या तरुणाचा रात्री उशिरापर्यंत शोध सुरु होता.