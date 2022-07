Breaking # हरि विठ्ठल नगरात कोयत्याने डोक्यात वार करुन तरुणाचा खून

जळगाव : jalgaon

दोन दिवसापूर्वी शाहूनगरातील (Shahunagar) जळकी मील भागात खून झाल्याची घटना (case of murder) ताजी असताना शनिवारी पुन्हा हरीविठ्ठल नगर (Harivital Nagar) परिसर खुनाच्या घटनेने हादरला (Shocked by the murder incident). हरी विठ्ठल नगरात शनिवारी रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास जुन्या वादातुन (old argument) एका तरुणाचा (youth) डोक्यात कोयता मारुन खून (Killed) करण्यात आला. दिनेश काशिनाथ भोई (वय २८ रा.हरिविठ्ठल नगर) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी पाेलिसांनी संशयिताला ताब्यात घेतले आहे.