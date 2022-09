लव्ह जिहादच्या संशयावरुन तरुणाला लोखंडी रॉडने बेदम मारहाण

जळगाव- jalgaon

हॉटेलमध्ये मैत्रिणीचा वाढदिवस (friend's birthday) साजरा करण्यासाठी आलेल्या तरुणाला (young man) लव्ह जिहादच्या (Love Jihad) संशयावरून (suspicion) आठ ते दहा तरुणांनी (youth) लोखंडी रॉड शोएब नासीर पठाण (Shoaib Nasir Pathan) याच्या डोक्यात टाकून बेदम मारहाण (brutal beating) करून गंभीर जखमी (seriously injured) केल्याची घटना गुरुवारी रात्री आठ वाजेच्या सुमारास मोहाडी (Mohadi) येथील एका हॉटेलमध्ये (Hotel) घडली. याप्रकरणी शोभा चौधरी यांच्यासह आठ ते दहा जणांविरुद्ध (Against eight to ten people) रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी गुन्हा दाखल (Filed a case) करण्यात आला आहे. दरम्यान, पोलिसांनी सहा जणांना ताब्यात घेतले आहे.