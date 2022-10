शिवतीर्थ मैदानावर तरुणावर भरदिवसा प्राणघातक हल्ला

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहरातील शिवतीर्थ मैदानावर (Shivtirtha Maidan) एका टोळक्याकडून (gang) ललित गणेश चौधरी उर्फ सोनू (वय-28 रा, ईश्वर कॉलनी) या तरुणावर (youth) चॉपरने प्राणघातक (Assault by chopper) हल्ला केल्याची घटना सोमवारी दुपारी 1 वाजेच्या सुमारास घडली. या हल्ल्यात तरुणाच्या हातावर चार ठिकाणी जखम झाली असून तरुणावर खासगी रुग्णालयात उपचार (Treatment at a private hospital) सुरु आहे. दरम्यान, हल्ला करणारा संशयित (Assault suspect) हा महिनाभरापुर्वीच जामीनावर (Out on bail) बाहेर आला असून त्याने हा हल्ला केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.