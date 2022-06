ट्रालाखाली चिरडून दुचाकीवरील तरुणाचा मृत्यू

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

समोरुन येणारे दुचाकीस्वार (Bike rider) अचानक ट्रालाच्या (Under the wheel of a trawler) चाकाखाली आल्याने दुचाकीवर मागे बसलेल्या नाना नथ्थू माळी (वय-40, रा. फुले नगर, पाळधी) यांचा चिरडून मृत्यू (Death) झाला. ही घटना राष्ट्रीय महामार्गावरील (national highway) हॉटेल मराठा समोर सोमवारी दुपारी 4 वाजेच्या सुमारास घडली. दुचाकीस्वाराला वाचवितांना चालकाचे (driver) ट्रालावरील नियंत्रण सुटल्याने (lost control) ट्रालाची मागचा भाग कॅबीनपासून तुटून तो रस्त्याच्या कडेला असलेल्या चारीत पडून पलटी झाला. यामुळे महामार्गावर काही काळ वाहतुकीची कोंडी (Traffic jam) निर्माण झाली होती.