शहापूरजवळील अपघातात तळेगांवचा तरूण ठार

तळेगाव Talegaon ता. जामनेर .|वार्ताहर

शहापूरपासून (Shahapur) जवळच असलेल्या खराडी (kharadi) येथे श्रीकृष्ण मंदिरासमोर (Shri Krishna Temple) दोन मोटरसायकल (Two motorcycles) मध्ये समोरासमोर धडक होऊन गजानन बाबुराव माळी (वय 35) रा.तळेगाव हे जागीच ठार (Killed on the spot) झाले. तर त्यांच्यासोबत असलेले गोपाल लक्ष्मण माळी तळेगाव हे जखमी (wounded) झाले आहेत.