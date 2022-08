सावद्यात " मॉर्निग वॉक " करणाऱ्या महिलेला ट्रकने चिरडले..!

सावदा Savada ता .रावेर ( प्रतिनिधी )

सावदा फैजपूर मार्गावर असलेल्या नायरा पेट्रोल पंपा समोर" (Opposite Naira Petrol Pump) मॉर्निग वॉक " ("morning walk) करणाऱ्या सुमन तुकाराम काटे वय ७० वर्ष महिलेस दि ३१ रोजी सकाळी ६;३० वाजे दरम्यान अज्ञात ट्रकच्या धडकेने (Hit by an unknown truck) मॉर्निग वॉक करून घरी परतीच्या वेळी जात असताना धडक बसल्याने त्यात गंभीर दुखापत झाल्याने उपचारा दरम्यान तिचा मृत्यू (She died during treatment) झाला .