सावखेडा होळ गावानजीक ट्रकची बसला धडक

पारोळा Parola (प्रतिनिधी)

येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहा (National Highway No. Six) वरील सावखेडा होळ (Sawkheda Hol) गावानजीक असलेल्या इंद्रदेव महाराज मठाजवळ पारोळया कडून जळगाव कडे (Parola to Jalgaon) जाणारी ठाणे- मुक्ताईनगर (Thane- Muktainagar bus) (बस क्रमांक एम एच 13 सीयु 68 61) चालक अमृत प्रकाश अहिरे (निमगाव मालेगाव) याने गतिरोधक (deadlock) आल्याने ब्रेक मारल्याने (hitting the brakes) मागून येणारा ट्रक (क्रमांक जी जे 01 एफ टी 63 78) ने मागून जोरात धडक (back of the truck) दिल्याने बसमधील प्रवाशांना किरकोळ धक्का बसला. तर एसटी बसचे नुकसान झाले आहे.