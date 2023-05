PHOTO# ट्रॅक्टरची दुचाकीला धडक ; दुचाकी चालक जागीच ठार

चोपडा chopda प्रतिनिधी



लासुर परिसरात अवैध लिंबाची वृक्षतोड (Illegal cutting of lemon trees) करून ते ट्रॉलीत भरून रात्री लाईट बंद ट्रॅक्टर चालकाने (tractor driver) भरधाव वेगात (breakneck speed) रस्त्याच्या विरुद्ध साईडने (opposite side of the road) चालवून समोरून येणाऱ्या दुचाकीला जोरदार धडक (bike was hit hard) देऊन लाकडांचे भरलेले ट्रॅक्टर ट्रॉलीसह रस्त्यावर पलटी झाले. यावेळी झालेल्या भीषण अपघातात कृष्णापूर(ता.चोपडा) येथील ३५वर्षीय आदिवासी तरुण दुचाकी चालक (bike driver) जागीच ठार (Killed on the spot) झाला तर दुचाकीवरील मागे बसलेला तरुण गंभीर जखमी झाल्याची घटना लासुर-चोपडा रस्त्यावर घडली.