भरधाव वाहनाच्या धडकेत चिमुकला ठार

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

काकासोबत घरी परणार्‍या दुचाकीला (bike) समोरुन भरधाव वेगाने येणार्‍या मालवाहू छोटा (cargo vehicle)हत्ती वाहनाने जोरदार धडक (hit hard) दिली. या अपघातात (accident) दुचाकीवरील दीड वर्षाचा शेख अली शेख शरीफ या चिमुकल्याचा (baby)जागीच मृत्यू (Death on the spot) झाला तर दुचाकीस्वार (bike rider) शेख आमीन शेख आरिफ हे गंभीर जखमी (seriously injured) झाल्याची घटना रविवारी सायंकाळी शिरसोली रोडवरील पेट्रोलपंपासमोर घडली. याप्रकरणी वाहनचालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.