पिंपळे फाट्याजवळ दुचाकीचा भीषण अपघात

धरणगाव Dharangaon (प्रतिनिधी)

मंगळवारी दुपारी चोपडा रोडवरील पिंपळे गावाच्या (Pimple Phata) फाट्याजवळ समोरुन येणारे वाहन टाळताना, दुचाकी (two-wheeler) झाडावर आदळल्याने(hitting a tree) झालेल्या अपघातात, दोन तरुण (Two youths) जागीच ठार (killed on the spot) झाले. अपघात इतका भीषण होता की, अपघातग्रस्तांना मदतही करता आली नाही. वेगवान गाडी वळण रस्तावर घसरल्याने हा अपघात झाल्याचे बघ्यांनी सांगितले.