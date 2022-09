हॉटेलात घुसली भरधाव स्विफ्टकार

सोयगाव, Soygaon

सोयगाव कडे जाणारी भरधाव स्विफ्ट कार (Speedy Swift car) थेट हॉटेलात शिरल्याने (entering the hotel) दोन जण गंभीर (Two people) जखमी (seriously injured) झाल्याची घटना शनिवारी बहुलखेडा बस स्थानकावर (Bahulkheda Bus Station) घडली या घटनेमुळे बहुलखेड्यात तणाव निर्माण झाला होता. दोघे गंभीर जखमींना जळगावच्या खासगी रुग्णालयात (Admitted to a private hospital) दाखल करण्यात आले आहे.