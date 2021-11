अजिंठा विश्रामगृहातील अत्याचार प्रकरणी एका रुग्णालयात चौकशी

जळगाव jalgaon प्रतिनिधी

शहरातील अजिंठा विश्रामगृहात (Ajanta Rest House) अत्याचार प्रकरणात (case of atrocities) पोलिसांकडून चौकशी (Inquiry by police) सुरू झाली आहे. मंगळवारी शहरातील प्रतापनगर (Pratapnagar) येथील एका रुग्णालयात (In a hospital) जाऊन पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजची (CCTV footage) तपासणी (Investigation) केली. मात्र चौकशीत अद्यापपर्यंत कुठलीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही