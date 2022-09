नॅक पूनर्मूल्यांकनात प्राप्त झालेली “अ” श्रेणी ही सांघिक भावनेमुळे : कुलगुरु प्रा.व्ही.एल.माहेश्वरी

जळगाव jalgaon (प्रतिनिधी)

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला (Poet Bahinabai Chaudhary to North Maharashtra University) नॅक पूनर्मूल्यांकनात (NACC revaluation) प्राप्त झालेली “अ” श्रेणी (“A” category) ही सांघिक भावनेमुळे (team spirit) प्राप्त झालेली असून विद्यापीठाच्या सर्व भागधारकांना (all stakeholders) ही श्रेणी समर्पित (category is dedicated to) करीत असल्याची भावना कुलगुरु प्रा.व्ही.एल.माहेश्वरी ( Vice Chancellor Prof. V. L Maheshwari) यांनी व्यक्त केली.