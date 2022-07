जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शेतात गेलेल्या राजेंद्र मधुकर चौधरी (Rajendra Madhukar Chaudhary) (वय-42, रा. भोकर ता. जळगाव) या शेतकर्‍याने(farmer) शेतातील झाडाला गळफास घेवून आत्महत्या (suicide) केल्याची घटना रविवारी सकाळच्या सुमारास उघडकीस आली. त्यांच्या आत्महत्येचे कारण अद्याप अस्पष्ट (reason for the suicide is still unclear) असून याप्रकरणी तालुका पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.