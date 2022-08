कर्जाला कंटाळून एणगांव येथील शेतकऱ्याची आत्महत्या

बोदवड Bodwad / प्रतिनिधी:

आधीच डोक्यावर असलेले कर्ज व कोरोनामुळे (Due to debt and corona) आलेल्या आर्थिक अडचणी (Financial difficulties) या सर्वाला कंटाळून एका शेतकऱ्याने (Farmer) आत्महत्या (committed suicide) केली आहे. ही दुर्दैवी घटना बोदवड तालुक्यातील एणगांव येथे घडली.