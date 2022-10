Photos # युवा संसदेतून सक्षम नेतृत्व उभे राहील

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

विद्यार्थ्यांनो, (students) जास्तीत जास्त वाचन (Reading) करावे, परिस्थितीचे आकलन करावे, समाजाला समजून (Understanding society) घ्यावे, चांगले शिक्षण घ्यावे आणि त्याद्वारे स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वाला (personality) आकार द्यावा. तुम्ही सुजाण बना, कार्यक्षम व्हा आणि संधी मिळेल तेव्हा आपल्या गावाचे, शहराचे, राज्याचे किंबहूना देशाचे नेतृत्व (leadership of the country) करा. युवा संसदेमधून (Youth Parliament) समाज आणि देशाचे कल्याण करणारे (Welfare of society and country) सक्षम नेतृत्व उभे राहू शकेल, असा आशावाद खा.उन्मेष पाटील (Mp. Umesh Patil ) यांनी व्यक्त केला.