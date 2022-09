जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शिवसेनेच्या (Shiv Sena) काही पदाधिकार्‍यांनी (some officials) आंदोलन (movement) करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांच्याबाबत चुकीचे वक्तव्य (wrong statement) केले आहे. या वक्तव्याविरोधात पोलीसांकडे गुन्हा (crime) दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती शिंदे गटाचे समर्थक (Supporters of the Shinde group ) नीलेश पाटील (Nilesh Patil) यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान नगरविकास मंत्री असतांना आणि आता राज्याचे मुख्यमंत्री असतांना एकनाथ शिंदे यांनी जळगावला कोट्यावधी रूपयांचा निधी दिला असून शिवसेना पदाधिकार्‍यांचा अभ्यास कमी असल्याची टीकाही नीलेश पाटील यांनी केली.