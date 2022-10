घरावर हल्ला केल्या प्रकरणी तिघांविरुद्ध मुक्ताईनगर पोलिसात गुन्हा दाखल

मुक्ताईनगर Muktainagar

शहरातील बस स्थानक समोरील एका पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याच्या (party official) घरावर हल्ला (attack on the house) केल्या प्रकरणी नगरसेवकासह (corporator) तिघांवर मुक्ताईनगर पोलिसात (Muktainagar police) गुन्हा दाखल (Filed a case) करण्यात आला आहे. तर दुसऱ्या फिर्यादीनुसार (According to the second plaintiff) चौघांविरुद्ध दरम्यान या संदर्भात परस्पर विरोधी गुन्हा (Four against each other) दाखल करण्यात आला आहे.