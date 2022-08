सहा लाखाची लाच मागणाऱ्या नेरी येथील सहायक अभियंत्यावर गुन्हा दाखल

जामनेर Jamner : प्रतिनिधी

लघू उद्योगासाठी (small scale industry) योजनेतून डीपी मंजूर (DP approved) करून देण्यासाठी सहा लाखांची (Six lakhs) लाच मागणार्‍या (Asking for bribes) नेरीतील सहाय्यक अभियंत्यांवर (Assistant Engineers in Neri) औरंगाबाद (Aurangabad) एसीबीने (ACB) शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता सापळा रचला. ठरल्याप्रमाणे तक्रारदार अभियंत्याच्या शिवाजी नगरातील घरीदेखील पोहोचले मात्र संशयीत आरोपी (Suspected accused) असलेल्या हेमंत शालिग्राम पाटील याला संशय आल्याने त्याने चारचाकीतून पोबारा केला (Pobara did) तर एसीबीचे पथक आरोपीला पकडण्यासाठी पुढे आल्यानंतर पथकाच्या अंगावरही आरोपीने चारचाकी घातली. ही सिनेस्टाईल घटना जामनेर शहरात शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता घडल्यानंतर जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी जामनेर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.