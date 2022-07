Breaking # सुकी धरणावर पर्यटनासाठी गेलेले ९ जण पुरात अडकले

रावेर Raver|प्रतिनिधी-

सुकी नदीवरील गारबर्डी धरणावर (Garbardi Dam) पर्यटनासाठी (tourism) गेलेले ९ जण पुरात (9 people got stuck in flood) अडकले असून,त्यांना सुरक्षित बाहेर (safe out) काढण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील (Administration efforts) आहे.याबाबत आता स्थनिक नागरिक (Local citizens) व एनडीआरएफची टीम (NDRF team) देखील घटनास्थळाकडे रवाना झाल्याची माहिती प्रांत अधिकारी कैलास कडलग (District Officer Kailas Kadalag) यांनी देशदूत शी बोलतांना दिली.