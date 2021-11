जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेतील (Zilla Parishad) आरोग्य, बांधकाम, महिला व बालकल्याण, सिंचन, सामान्य प्रशासन, लेखा व वित्त आणि शिक्षण अशा विविध विभागातील (various departments) कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांचे (staff and officers) ऑक्टोंबर महिन्यातील वेतन (Salary) दिवाळीपुर्वी देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेतील विभागप्रमुखांनी जि.प. अर्थ विभागाकडे वेतनाचे प्रस्ताव सादर केले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेतील 10 हजार 480 कर्मचार्‍यांचे व 9 हजार 866 पेन्शनधारकांचे वेतन 76 कोटी अदा करण्यात (To be paid) आले आहे.