745 मुले पालकांच्या स्वाधिन

भुसावळ Bhusawal । प्रतिनिधी

रेल्वे सुरक्षा दलाकडे (Railway Security Force) रेल्वे मालमत्ता, प्रवासी क्षेत्र आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी (Responsibility for passenger safety) सोपवण्यात आली आहे. त्याशिवाय ‘ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते’ ("Operation Little Angels") अंतर्गत मुलांना वाचवण्याची (save the children) जबाबदारीही ते पार पाडत आहे.