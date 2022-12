बस मधून दाम्पत्याचे 52 ग्रॅम सोने लंपास

पारोळा Parola (प्रतिनिधी)

चालत्या बसमधून (moving bus) अज्ञात चोरट्यांनी ()unknown thieves बॅगेचे कुलूप तोडून (breaking the lock of the bag) सुमारे दोन लाख आठ हजाराचे दागिने लंपास (Jewelery Lampas) केल्याची घटना धुळे ते पारोळा प्रवासादरम्यान (during the journey) घडली.