51 लाखाच्या मुद्देमालासह फरार नोकर रेल्वे पोलिसांच्या ताब्यात

भुसावळ Bhusaval । प्रतिनिधी

मालक कुटुंबासह बाहेर (Out with the owner family) फिरायला गेल्याची संधी साधत नोकराने (servant) घरातील कपाटे व लॉकर्स ग्राइंडरच्या सहाय्याने कापून घरातील सोने, चांदींच्या दागिण्यांसह तब्बल 50 लाख 74 हजार 576 रुपयांचा ऐवज लांबवून (instead of procrastinating) बिहार मधील मुळ गावी पळून जात असतांना येथील रेल्वे स्थानकावर लोहमार्ग पोलिस व रेल्वे सुरक्षा बलाच्या जवानांनी (Railway Police and Railway Security Force) त्याला मुद्देमालासह ताब्यात (Possession with the goods) घेतल्याची कारवाई रविवारी केली.