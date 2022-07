जिल्ह्यात 49 हजार दिव्यांगाची स्मार्टकार्डसाठी नोंदणी

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

दिव्यांग व्यक्तींसाठी (Persons with disabilities) केंद्र व राज्य शासनाच्या (Central and State Govt) विविध योजनांचा लाभ (Benefits of various schemes) घेण्यासाठी युडीआयडी नोंदणी आवश्यक आहे. युडीआयडी अर्थात स्मार्ट कार्ड (Smart card) असणार्‍या दिव्यांगांची नोंदणी (Registration process for persons with disabilities) प्रक्रिया सुरु झालेली असून आतापर्यंत जिल्ह्याभरातून 49 हजार 774 दिव्यांगांनी नोंदणी केली आहे.