नोकरीचे अमिष दाखवित लिपीकाला 44 लाखांचा गंडा

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

सरकारी नोकरी (Govt job) मिळवून देणार्‍या कार्यालयात कामाला असून तुमच्या मुलांना आरोग्य, रेल्वे आणि म्हाडा विभागात नोकरी लावून (getting a job) देतो. असे म्हणत महिला बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयातील (Office of Women Child Development Project Officer) लिपीक प्रदीप चिंतामन ससाणे (वय-52, रा.गोकूळधाम नगर) यांना 44 लाखात गंडविल्याची (44 lakh case of misappropriation) घटना गुरुवारी उघडकीस आली. भूषण शरद पाटील (रा.खाजोळा, ता. पाचोरा) असे ठगबाजाचे नाव असून त्याविरूध्द जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.