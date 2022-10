40 हजार भाविकांनी घेतला महाप्रसादाचा लाभ

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

वर्सी महोत्सवनिमित्त (Varsi festival) सिंधी कॉलनीत (Sindhi Colony) शनिवारी जत्रेचा (fair) स्वरुप येवून भक्तीचा (devotion) जनसागर दिसून आला. तसेच रात्री अखंड पाठ साहेबची (Akhand Path Saheb) समाप्ती होवून भजन, किर्तऩ (Bhajan, Kirtan) तसेच संताच्या जीवनावरील नाटीका (play on the life of a saint) व कार्यक्रमांनी वातावरण भक्तीमय झाले होते. तसेच परिसराला जत्रेचे स्वरुप आले होेते.