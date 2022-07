जिल्हा परिषदेच्या 77 पैकी 39 गट महिलांसाठी राखीव

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील बहुप्रतिक्षेत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) 77 गटांची (77 groups) आरक्षण सोडत (Leaving the reservation) गुरूवारी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत (Collector Abhijit Raut) यांच्या अध्यक्षतेखाली जाहीर करण्यात आली. या सोडतीत आजी-माजी प्रस्थापितांना धक्के (shock to the former founders) बसले असल्याचे मानले जात आहे. तर काहींना फायद्याचे ठरणार आहे.