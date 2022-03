32 हजार 300 मतदार, 21 जागा, पाच पॅनल रिंगणात : ही आहे ग.स. निवडणूकीची रणधुमाळी

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जळगाव जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी पतपेढी (Co-operative Credit Bureau of District Government Servants) अर्थात ग.स.सोसायटीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत (five-year election) 21 संचालकांसाठी आजपासून अर्ज विक्री व दाखल (Sale and filing of application) करण्यास सुरुवात झाली आहे. पहिल्याच दिवशी 150 अर्जांची विक्री झाली असून 10 उमेदवारांनी (candidates) अर्ज दाखल केले आहे.