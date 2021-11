किनगावात भरला 27 वर्षापुर्वीचा वर्ग अन सत्तरीतील शिक्षकांनी केले ज्ञानदान

अरूण पाटील । यावल Yaval

आजपासून बरोबर 27 वर्षापुर्वी (27 years ago) ते सारे एकाच वर्गात (class) बसून अध्यापनासह खट्याळपणा (Naughtiness with teaching) करत होते. शिक्षकही त्यांना रागावत तर कधी त्याच्या खट्याळपणात सहभागी होत. भांडणे होत पण त्यात रागाचा, व्देषाचा लवलेशही नसे. असेच दिवस भुर्रकन उडून गेले. दहावीच्या निरोप (Farewell to the tenth) समारंभानंतर जो तो करीअरच्या (Career) मार्गाने दूर झालेत. आणि बरोबर 27 वर्षानी पुन्हा हे सारे विद्यार्थी पुन्हा त्याच वर्गात त्याच बाकांवर स्थानापन्न झालेत. तर सत्तरीतील शिक्षकांनी (Teachers) पुन्हा या पन्नाशितील विद्यार्थ्यांना Students ज्ञानदान केले.