जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शिवसेनेपाठोपाठ (followed by Shiv Sena) युवा कार्यकर्त्यांची संघटना असलेल्या युवासेनेतही (Yuva Sena) आता राजीनामा सत्र (Resignation session) सुरू झाले आहे. शुक्रवारी जिल्ह्यातील युवासेनेच्या जिल्हाध्यक्षांसह (District President of Yuva Sena) 200 पदाधिकार्‍यांनी राजीनामा (office bearers resign) देत संपर्कप्रमुख संजय सावंत यांच्यावर टिकेची तोफ डागली. दरम्यान या राजीनाम्यांमुळे युवासेनेला मोठे भगदाड पडले आहे.