मुक्ताईनगर पोलिसात २०० जणांवर दंगलीचे गुन्हे दाखल !

मुक्ताईनगर -

एका तरुणीच्या पोष्ट व्हायरल (girl's post went viral) केल्यावरून खडसे समर्थक नगरसेविकेच्या पुत्रास (son of a pro-Khadse corporator) भर चौकात मारहाण (beating) केल्याच्या कारणावरून पोलिस स्टेशनमध्ये ठिय्या आंदोलन (Protest at the police station) व यानंतर प्रवर्तन चौकात रोडावर झोपून आंदोलन करण्यात आले परंतु त्यानंतर रात्री आठ वाजेच्या सुमारास दीडशे ते दोनशे जमावाने (crowd) प्रभाग क्रमांक 12 मधील शिवरायनगर येथे लाठ्या काठ्या घेऊन दहशत पसरविली (spread terror) अशा फिर्यादीवरून अज्ञात दीडशे ते 200 जणांविरुद्ध मुक्ताईनगर पोलिसात गुन्हा (crime) दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरातील वातावरण नियंत्रणाखाली परंतु तणावात असल्याने शहराला पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.