जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहरातील एका भागात राहणार्‍या साडेचार वर्षाच्या बालिकेवर (four and a half year old girl) लैंगिक अत्याचार (sexual abuse) करणार्‍या आरोपीला 20 वर्षे सश्रम कारावासाची (20 Years Rigorous Imprisonment) शिक्षा जळगाव जिल्हा न्यायालयाने (District Courts) गुरुवारी 21 जुलै रोजी दुपारी सुनावली आहे. दरम्यान दोन वर्षापासून सुरू असलेल्या या खटल्याचा आज निकाल लागल्याने चिमुकलीला न्याय मिळाला आहे.